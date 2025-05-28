Газовую котельную реконструируют на Нахабинском шоссе в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход реконструкции газовой котельной на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Данный объект был построен в 1991 году и обеспечивает теплом более 6 800 жителей в 53 многоквартирных домах и четыре социальных объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Со временем котельная стала испытывать дефицит тепловой мощности, также необходимо привести в нормативное состояние инженерные системы — многие элементы уже не соответствуют требованиям безопасности. В этом году котельную серьезно модернизируют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». По итогам реконструкции мощность котельной на Нахабинском шоссе составит 39 МВт.

«Сейчас на площадке завершаются подготовительные работы под монтаж нового котла — его мощность составит 5 МВт. Также запланирована установка современной дымовой трубы высотой 55 метров, новых насосов, замена системы химводоподготовки, вводных электроустановок и газового оборудования. Все это — в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры. Все работы должны быть завершены до конца сентября. Поставил задачу ускориться и закончить модернизацию до начала осеннего сезона. Это позволит повысить надежность теплоснабжения и снизить риски в период пиковых нагрузок», — сообщил Андрей Иванов.

Также Андрей Иванов осмотрел место прорыва теплотрассы в районе дома № 35 в квартале Маяковского — утечка произошла на участке, который проходит под газоном и пешеходной дорожкой.

Для обеспечения безопасности локацию огородили, на место оперативно выехала аварийно-ремонтная бригада «Звенигородских инженерных сетей». Восстановительные работы были завершены в районе 20:00 вечера. Важно добавить, что прорыв произошел на относительно новой теплосети, она была обустроена в 2014 году, но работы выполнялись некачественно.

В этом году «нитка» протяженностью более 2 км будет переложена — также по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.