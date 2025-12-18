Гарбузов: в ТиНАО строят бизнес-центр с организацией автономных офисов

Бизнес-центр «Ликова» станет уникальным для Новомосковского округа объектом как по своим масштабам, так и по функциональному наполнению. Реализация этого проекта осуществляется в рамках городской программы, направленной на стимулирование создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что проекты по формированию рабочих мест особенно важны для освоения новых территорий столицы.

«Так, в ТиНАО возводится крупнейший бизнес-центр “Ликова”, который может стать опорной площадкой сразу для двух компаний и задаст высокий стандарт деловой инфраструктуры в округе. Площадь объекта составит 53,5 тыс. кв. м, что позволит создать свыше 6 тыс. новых рабочих мест для жителей столицы», — отметил Гарбузов.

Возведение комплекса ведется под надзором Мосгосстройнадзора.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, под офисные помещения в здании отведено около 37 тыс. кв. м.

«Работы на площадке ведутся с октября 2024 года. Согласно программе контрольно-надзорных мероприятий, инспекторы Комитета в настоящее время проводят четвертую выездную проверку, в ходе которой оценивают соответствие монолитных конструкций и кровли утвержденным проектным решениям», — сказал Слободчиков.

Архитектурная концепция бизнес-центра позволяет размещать в нем как небольшие фирмы, так и крупных резидентов — здание можно использовать единым объемом или разделить на две полностью независимые секции площадью примерно по 17 тыс. кв. м каждая. Для каждой из частей предусмотрены отдельные входные группы, лифтовые холлы и инженерные коммуникации. Это решение дает возможность двум компаниям функционировать в рамках одного комплекса, при этом сохраняя абсолютный контроль над своими площадями и конфиденциальность работы сотрудников. Встречи персонала возможны лишь на улице или во внутреннем дворе.

Помещения будут переданы резидентам в состоянии бетонной готовности, что позволит обустроить любой формат рабочего пространства — будь то офис, медицинская клиника, лаборатория или смешанный тип использования. На верхних этажах запроектированы изолированные зоны для топ-менеджмента, а этажи со второго по шестой могут эксплуатироваться с сохранением полной автономии каждой из двух частей здания. Подобная планировка предоставляет резидентам преимущества отдельно стоящего строения, фактически используя лишь его половину.

Программа по стимулированию создания мест приложения труда действует с 2020 года и распространилась практически на все районы Москвы. Инвесторы построят более 270 объектов совокупной площадью 8,3 млн кв. м.

В их числе — новые производственные комплексы, деловые и торговые центры, объекты образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие столицы превысит 2,8 трлн рублей, что приведет к созданию около 360 тыс. новых рабочих мест в большинстве отраслей городской экономики.