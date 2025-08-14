Гарбузов: в Новой Москве создают детсад с современной инфраструктурой

В здании будет располагаться 10 групповых ячеек с трансформируемыми перегородками, пищеблок, медкабинет, помещения для коррекционно-развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы.

«Создание социальной инфраструктуры рядом с домом — важная часть сбалансированного городского развития. В Щербинке близится к концу реализация еще одного образовательного объекта — современного детского сада площадью более 3 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию учреждение будет передано городу и позволит трудоустроить почти 80 специалистов. Это уже третий образовательный объект в составе ЖК: ранее здесь были построены и введены в эксплуатацию школа на 1200 учеников и детский сад на 275 мест», — уточнил Гарбузов.

Подходит к концу установка теневых навесов и озеленение пространства: около 60% площади, свободной от застройки, займут зеленые насаждения.

«Забота о будущем начинается с образования. Строительство новых школ и детских садов в жилых комплексах – не просто бизнес-решение, а отражение ценностей группы “Самолет”, принципиальное обязательство компании перед обществом. Реализуя такие проекты, мы из года в год создаем основу для развития территорий, обеспечиваем людей рабочими местами, открываем двери к знаниям для будущих поколений и формируем комфортную среду для счастливой жизни семей», — прокомментировал управляющий директор «Самолет Московский регион» Арцрун Геворкян.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. м.