Гарбузов: в бизнес-центре на юго-западе Москвы создадут новые рабочие места

Бизнес-центр, который появится в районе станций метро «Калужская» и «Воронцовская» по программе стимулирования создания мест приложения труда, обеспечит свыше тысячи рабочих мест. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет последовательно формировать современные деловые пространства в шаговой доступности от жилых кварталов.

«Новый бизнес-центр площадью более 13 тыс. кв. м обеспечит свыше тысячи рабочих мест для квалифицированных специалистов на юго-западе столицы. Реализация проекта откроет новые возможности для трудоустройства москвичей и станет важным вкладом в развитие районной инфраструктуры», — отметил Гарбузов.

21-этажное здание завершит формирование клубного квартала AFI Park «Воронцовский» и будет включать современные офисные пространства с объектами сервисной инфраструктуры.

По словам генерального директора девелоперской компании Евгения Поташникова, сегодня в Обручевском районе формируется новый деловой кластер столицы. На юго-западное направление за пределами ТТК приходится 23% от заявленного девелоперами объема новых офисов на ближайшие годы. При этом значительно изменилась стоимость офисных площадей в Обручевском районе: средняя цена на коммерческие помещения здесь за год выросла примерно на 27%.

«Рост цен на офисную недвижимость делает локацию интересной для потенциальных инвесторов. Мы в компании стремимся создавать сбалансированную среду для комфортной жизни, куда входит не только современное качественное жилье и социальная инфраструктура, но и технологичные деловые центры с комфортными рабочими местами рядом с домом», — отметил генеральный директор девелоперской компании Евгений Поташников.

Бизнес-центр AFI Park «Воронцовский» создан в единой стилистике комплекса, формируя городской облик из презентабельных зданий бизнес-класса, благоустроенного парка и функциональных общественных пространств с общим дизайн-кодом. Вариативность площадей и инфраструктура, учитывающая потребности арендаторов и оснащенная «умными» инженерными системами, привлекает малый, средний и крупный бизнес.

В целом на развитие Москвы и создание рабочих мест направят свыше 2,2 трлн рублей, что позволит создать более 310 тыс. новых мест приложения труда в различных секторах экономики. Программа стимулирования, реализуемая с 2020 года и охватившая почти все районы города, предусматривает строительство инвесторами свыше 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. м. Среди возводимых объектов — промышленные предприятия, торговые и офисные центры, а также учреждения спорта, культуры и образования.