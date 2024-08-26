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ФОК с залом для бадминтона и бассейном откроют в Раменском в I квартале 2025 г

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с залом для бадминтона и бассейном в Раменском округе планируется в I квартале следующего года, сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«Объект должен быть введен (в эксплуатацию-ред.) до конца этого года», — сказал Абаренов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что спортивный объект возводится на средства федерального бюджета. На сегодняшний день строительная готовность составляет 40,73%.

Министр добавил, что ФОК строится в рекордные сроки — менее 1 года. Поручение о возведении спортивного объекта дал президент России Владимир Путин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе региона отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.