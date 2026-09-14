ФОК площадью более 3 тыс кв м строят в ЖК «Столичный» в Балашихе

Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м возводят в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе. В здании откроют свыше 30 спортивных направлений для детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Компания ООО СК «Никольский» строит физкультурно-оздоровительный комплекс на территории жилого комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха. На объекте завершили устройство фундамента и кровли, а также монтаж сэндвич-панелей.

На первом этаже продолжается возведение внутренних перегородок и лестницы, частично проложена канализация. Одновременно специалисты подключают наружные инженерные сети.

В комплексе площадью более 3 тыс. кв. м предусмотрено свыше 30 направлений для посетителей. Взрослые смогут заниматься падл-теннисом, кроссфитом, аэробикой, танцами, йогой, пилатесом, лечебной и общей физической подготовкой. Для детей от 3 до 16 лет откроют секции воздушной и спортивной гимнастики, джампинга, танцев, ОФП и ЛФК, а также курс нейрофитнеса для детей от 3 до 8 лет.

В ЖК «Столичный» уже построены шесть детских садов, три школы, поликлиника на 670 посещений в смену, спортивные и игровые площадки. Комплекс расположен рядом с Саввинскими прудами и Пестовским парком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.