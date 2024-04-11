Фитнес-клуб, фастфуд и бар откроют в новом торгово-деловом комплексе Подмосковья

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства торгово-делового комплекса в округе Балашиха. В ходе мероприятий инспекторы оценили готовность выполненных работ при возведении фундаментов и конструкций подземной части, а также соответствие выполненных работ требованиям проекта организации строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый торгово-деловой комплекс возводят вдоль автодороги М-7 «Волга», вблизи Механического завода. Строительство стартовало в сентябре 2023 года, а завершить работы планируется в июле 2025 года.

Общая площадь двухэтажного центра составит почти 14,5 тысяч квадратных метров. На первом этаже в нем откроют магазин продовольственных товаров, бар на 16 посадочных мест, фастфуд, который будет вмещать 48 посетителей одновременно, часть торговых площадей займут арендаторы — продавцы промтоваров.

На втором этаже откроют фитнес-клуб, оборудуют зону фудкорта, здесь появятся магазины, а в некоторых помещениях — офисы компаний, предоставляющих услуги населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.