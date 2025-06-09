Филиал подмосковного «СтройЭксперта» в Краснодаре и Адыгее будет проводить 550 экспертиз ежегодно

В Краснодаре начал работу филиал ГБУ МО «СтройЭксперт», которое находится в ведении Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Теперь в двух регионах возрастет объем судебных госэкспертиз: сотрудники учреждения будут проверять объекты как в Краснодарском крае, так и в Республике Адыгея, сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Главгосстройнадзор Подмосковья передаст краснодарскому филиалу все свои методики, цифровые технологии и инструментарий для проведения экспертиз. Это поможет сократить сроки выполнения судебных госэкспертиз до двух месяцев (в некоторых случаях раньше ожидание могло достигать двух лет). По прогнозам, специалисты филиала будут выполнять более 550 экспертиз ежегодно.

Руководство филиала уже выстроило продуктивное сотрудничество с судебными инстанциями Краснодарского края, а внедрение отечественного программного обеспечения позволило автоматизировать судебно-технические экспертизы. Это даст возможность сэкономить более трех тысяч трудочасов в год — именно столько времени раньше тратилось на обработку дел. В перспективе филиал планирует расширить штат экспертов.

Для связи с филиалом можно использовать следующие контакты: адрес — г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 12/2, офис 305; электронная почта — gsn_stroyexpert23@mosreg.ru; официальный сайт — gbu-stroi-expert.ru.