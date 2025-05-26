Фермеры Подмосковья получили свыше 1 тыс га земли для развития агробизнеса

В Московской области за 4 месяца с начала года 25 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) получили в аренду без торгов свыше 1 000 га земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельные участки муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена предоставлены фермерам без торгов на срок до 5 лет. Тридцать один земельный участок общей площадью 1007, 9 гектаров передан 25 крестьянско-фермерским хозяйствам в 14 городских и муниципальных округах Московской области. КФХ региона могут получить для своей деятельности земельный участок сельхозназначения от 2 до 1300 га из земель государственной или муниципальной собственности в аренду без торгов. Эта поддержка направлена на развитие сельского хозяйства региона и является хорошим подспорьем для фермеров, как для тех, которые только начинают, так и для тех, которые уже встали на ноги и расширяют свое дело у нас в Подмосковье», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов

Так, ожидать появления новых продуктов и ухоженных сельхозполей могут жители городских и муниципальных округов Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Сергиево-Посадский, Рузский, Талдомский, Шатура, Ступино, Коломна, Зарайск, Серебряные Пруды, Серпухов, Луховицы, Клин и Егорьевск.

В ведомстве отметили, что использовать земельные участки аграрии могут для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводство и овощеводство, пчеловодство, разведение мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления и другим. Кроме того, при надлежащем использовании арендованных участков сельхозтоваропроизводители имеют право выкупить землю в собственность по истечении 3-летнего срока аренды.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале Госуслуг. Услуга для земельных участков, находящихся в собственности Московской области, услуга для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.