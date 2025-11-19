Фермеры Подмосковья получили более 200 га земли для развития сельского хозяйства

Минмособлимуществом принято решение о передаче молодому фермерскому хозяйству 5 земельных участков общей площадью более 200 га в разных округах Подмосковья для развития нескольких направлений сельского хозяйства — растениеводства, пчеловодства, выращивания ягод и саженцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Правительство Московской области поддерживает смелые и амбициозные идеи в сфере сельского хозяйства — для этого в регионе существует поддержка землей, которая предоставляется фермерским хозяйствам без торгов, а также ряд субсидий. Так, в октябре одному из молодых фермерств переданы более 200 га земли в городских и муниципальных округах Орехово-Зуевский, Пушкинский, Наро-Фоминский и Ступино. Надеемся через несколько лет увидеть во всех этих округах пополнение ассортимента линейкой качественных фермерских продуктов», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Как рассказала глава КФХ, после получения в аренду земельного участка площадью 15,8 га в Раменском округе фермерство решило масштабировать и расширить свои планы. КФХ приобрело сельхозтехнику и подало заявку еще на несколько участков в других округах Подмосковья.

«На переданных землях мы планируем выращивать клас сические сельхозкультуры, а также высокомаржинальные, такие как ягоды и саженцы. Кроме того, в наш план добавилось пчеловодство. Первоначально будет три породы пчел — карпатская, каретка и среднерусская. А начать производство меда хотим с таких медоносов как кипрей (Иван-чай), вереск и клевер, с дальнейшим расширением. Главная наша цель — создать органический продукт, который будет обладать высокими потребительскими качествами и пользоваться спросом у людей», — добавила глава фермерства.

В планах КФХ на первые несколько лет — культивация земель и ввод ее в сельхозоборот для выращивания ягод и садовых растений под собственным товарным знаком.

В ведомстве напомнили, что для аграриев региона действует интерактивный «Календарь мер поддержки». В этом году предусмотрено 36 субсидий по различным направлениям деятельности. Вся информация о необходимых документах, требованиях к заявителям и подробные инструкции доступны онлайн на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.