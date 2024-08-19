Фермерский рынок откроется в Егорьевске в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства рынка в Егорьевске. Реализацию проекта сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительству (ЦСС) при правительстве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Здание фермерского рынка начали возводить в июле 2023 года, финал — в III квартале 2025 года. В ходе проверки инспекторы ведомства зафиксировали 46% строительной готовности.

В настоящее время на объекте продолжается устройство фасада, а также выполняется устройство основания для бетонирования полов.

Площадь крытого рынка составляет порядка 4 тыс. кв. м. Здесь фермерские хозяйства будут реализовывать свою продукцию. В здании оборудуют зоны разгрузки, складские и торговые, а также прочие технические и бытовые помещения. Прилегающую территорию рынка озеленят, разделив пешеходный и транспортный потоки, а также обустроят парковку на 90 машино-мест.

Реализация проекта привлекла в Подмосковье 180 млн рублей инвестиций.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.