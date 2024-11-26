Фельдшер приобрела собственную квартиру в Лобне по соципотеке

Ольга Перепелюк работает на Лобненской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Ее стаж более 25 лет. По словам обладательницы сертификата, стать медиком она мечтала с детства.

«Мы первые приезжаем к пациенту. Для меня особенно ценно то, что мы реально можем помочь человеку. Если обобщить, чаще всего причиной вызова становятся давление или температура», — делится она.

Семья Перепелюк жила в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, Ольга решила подать документы.

«Нашу «двушку» мы выбрали на вторичном рынке. Сейчас там одни стены, нужен ремонт. Очень нравится то, что дом новый, среди соседей много молодых семей, рядом школа», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.