Фельдшер из Волгоградской области купила жилье в Подмосковье по соципотеке

Медработник переехала работать в Подмосковье из Волгоградской области. Программа «Социальная ипотека» помогла ее семье поселиться в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Наталья Новикова устроилась фельдшером неотложной медицинской помощи в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» уже имея серьезный профессиональный стаж. До этого обладательница сертификата 28 лет проработала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в Волгоградской области.

«Когда переезжала, конечно, был страх перемен. Теперь я хочу сказать, что возможности есть всегда и у всех. Люди хорошие везде. Там меня отпускали со слезами, здесь меня полюбили. Нравится абсолютно все. Коллектив хороший, на работу иду как на праздник», — сказала Новикова.

Первое время Наталья с детьми жили в съемной квартире. Затем руководство больницы предложило ей поучаствовать в региональной программе улучшения жилищных условий.

«В нашей «двушке» предыдущие жильцы даже частично оставили мебель. Мы заехали, купили бытовую технику — холодильник, стиральную машинку, телевизор. Прекрасный район, хорошая инфраструктура. Мальчишкам особенно нравится, что близко и школа, и фитнес-центр», — рассказала Новикова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.