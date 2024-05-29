Фельдшер из Красногорска приобрел 1-комнатную квартиру по «Соципотеке»

Медработник из городского округа Красногорск Никита Чиненов купил однокомнатную квартиру, приняв участие в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Никита Чиненов с детства знаком с медициной: его дед работал хирургом. Сейчас его стаж фельдшера скорой медицинской помощи на Красногорской подстанции в ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» подходит к 5 годам.

«Скорая помощь стоит на самых первых рубежах. Эффективность лечения напрямую зависит от своевременно оказанной помощи. Важно вовремя стабилизировать состояние пациента, доставить его в стационар в экстренных случаях», — говорит он.

Принять участие в региональной программе улучшения жилищных условий Никита решил по примеру друзей. Тем более, уточняет обладатель сертификата, работать на своем месте он собирается долго.

«Взял «однушку» на вторичном рынке. Ремонт частичный уже был готов. Осталось доделать косметический. Дом находится рядом с ДК «Подмосковье». Концерты можно слушать прямо из окна», — рассказывает он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.