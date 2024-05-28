Фельдшер из Алтайского края приобрел жилье в Королеве по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило фельдшеру скорой медицинской помощи из Алтайского края приобрести квартиру для своей семьи в Подмосковье. Новоселье отметили в «двушке» в Королеве, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Денис Рябикин — потомственный медработник. Его общий медицинский стаж уже больше 20 лет. По словам обладателя сертификата, еще учась, он подрабатывал санитаром.

«У меня мама — медсестра, папа — врач, так что я всю жизнь в медицине. Когда заходишь к пациентам, они ждут помощи, поддержки. Я всегда общаюсь, разговариваю с ними, рассказываю об их недуге, даю советы. Люди настраиваются на выздоровление», — рассказал Денис.

Рябикин переехал в Московскую область около 4 лет назад по приглашению ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Устроился на Королевскую подстанцию. От друзей он узнал о региональной жилищной программе.

«У нас с супругой двое детей. Взяли «двушку». Не новостройка, но и не старый фонд. Нормальный, хороший дом, обжитой район, рядом магазин, остановки, до работы 7 минут пешком. Мы всем очень довольны», — сказал Денис.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.