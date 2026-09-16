сегодня в 14:56

Фекалии на диване: семья с детьми за 2 года разнесла снятую квартиру в Москве

Москвичка Антонина показала в социальных сетях катастрофические последствия сдачи своей квартиры съемщикам с детьми. Собственница не посещала жилье два года.

Фото - © @antonina_belimova Фото - © @antonina_belimova Фото - © @antonina_belimova

Когда женщина впервые зашла в квартиру, обнаружила помещения в состоянии полной санитарной катастрофы. На опубликованных кадрах видно, что комнаты завалены горами мусора, грязной одеждой и детскими игрушками.

Обои были ободраны. Диваны и пол усыпаны экскрементами животных.

В кухонной зоне осталась грязная посуда, перевернутая мебель и сломанные стулья. Внутри морозильной камеры и духовки образовался толстый слой грязи, личинок и насекомых. На противне жильцы бросили сгнившие остатки еды.

По словам хозяйки, изначально недвижимость сдавали молодой семье с детьми. Однако в итоге жилое пространство превратилось в непригодную для жизни свалку.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.