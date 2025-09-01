Федеральный девелопер DOGMA принял участие в праздновании 100-летия подмосковного города Пушкино

Компания DOGMA выступила партнером мероприятий по случаю 100-летия города Пушкино Московской области. Девелопер организовал яркую интерактивную площадку на Дне города для гостей праздника, а также провел презентацию жилого квартала «Публицист» , который станет новой точкой притяжения.

В течение всего праздничного дня в парке «Серебрянка» работали брендированные площадки DOGMA. Для юных жителей Пушкино была подготовлена насыщенная анимационная программа с играми, конкурсами и раздачей воздушных шариков. Особой популярностью пользовались современные игровые комплексы: Цифровой паровозик и площадка для бампер-бола, где гости праздника играли в футбол в надувных шарах.

Настоящим семейным развлечением стал творческий мастер-класс по росписи брелоков в шатре DOGMA. Участники создавали уникальные сувениры на память о празднике. Не обошлось и без сладких угощений для всех посетителей.

Сотрудники компании на протяжении мероприятия консультировали жителей об уникальных преимуществах и планировках квартир в строящемся жилом комплексе «Публицист», отвечали на вопросы о ходе строительства и выгодных условиях приобретения недвижимости.

«ЖК „Публицист“ проектируется как комплексная среда для комфортной жизни людей всех возрастов, с развитой инфраструктурой, парковыми зонами и современными архитектурными решениями. Мы рады дарить яркие эмоции и показывать, что наши ценности — это семья, забота о людях и создание пространств для жизни, отдыха и развития. Все это и отражено в концепции жилого квартала „Публицист.“, — отметила Евгения Стяжкина, директор департамента стратегии продукта DOGMA.

Ярким финалом участия DOGMA в празднике стало вечернее выступление популярной кавер-группы на главной сцене, которое собрало множество зрителей и оставило незабываемое впечатление.

В подмосковном Пушкино компания DOGMA реализует масштабный проект — современный жилой квартал «Публицист». Комплекс будет включать 18 жилых домов, две школы, пять детских садов, поликлинику и всю необходимую коммерческую инфраструктуру. Особое внимание уделяется благоустройству: девелопер обустроит 20 гектаров лесопарковой зоны, модернизирует дорожную сеть и запустит новые маршруты общественного транспорта до железнодорожной станции «Пушкино». Проект компании DOGMA не только предоставит новые квартиры, но и внесет значительный вклад в развитие городской среды.