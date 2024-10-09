Фасадные работы начались в строящемся детсаду в ЖК «Новая Рига» Красногорска

В жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске продолжается строительство детского сада. Он возводится за счет внебюджетных источников финансирования и будет включать 10 групп для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь детского сада составит 3,3 тыс. кв. метров. Здесь разместятся групповые ячейки с игровыми зонами и спальнями, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, а также пищевой блок с кухней полного цикла, медицинский блок, методические кабинеты и другие административные и технические помещения.

На прилегающей территории выполнят озеленение, возведут детские и спортивные площадки. Также будут созданы все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями.

В жилом комплексе «Новая Рига» уже введены в эксплуатацию семь корпусов на 4 553 квартиры, еще два корпуса находятся в стадии строительства. Также возводится детско-взрослая поликлиника на 150 посещений в смену.

В 2023 году в ЖК открылись первый детский сад на 320 мест и школа на 1150 мест с большой спортивной зоной. Таким образом, жители комплекса получают всю необходимую социальную инфраструктуру для комфортного проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.