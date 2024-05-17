Эстония застроит территории, которыми хотела «меняться» с Россией

МВД Эстонии заявило о застройке территорий, которые хотели «обменять» с РФ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти застроят участки, которыми до этого планировалось «обменяться» с Россией. Речь идет о территории протяженностью 4,2 километра, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на портал ERR.

По словам Ляэнеметса, в Таллине решили приступить к проектированию и строительству границы на данных участках.

Глава МВД отметил, что правительство Эстонии возведет новую объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога» — части Псковской области. Земли вдаются в эстонскую территорию, и именно их эстонцы планировали получить в ходе «обмена».

«Поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — утверждал Ляэнеметс.

По данным издания, сейчас между Россией и Эстонией де-юре нет оформленной границы. Пограничный договор заключали в 2005 году, но в ходе ратификации Таллин включил в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года. Власти РФ заявляли, что договор 1920 года не имеет юридической силы.