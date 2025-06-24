Еще один нестационарный торговый объект демонтировали в Клину

«В ходе аукционных процедур, объект „Печать“ был установлен на основании договора на право размещения стационарного торгового объекта. Здесь мы видим классическое НТО — нестационарный объект. Юридическому лицу ООО „Газета“ выдали предписание об устранении недостатков. А именно — установка объекта в том внешнем виде, который утвержден на территории городского округа Клин» — рассказала Елена Курицына, начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Клин.

С момента уведомления прошел год. Но воз и ныне там. Договор с владельцем пришлось расторгнуть. У юридического лица ООО «Газета» больше нет права размещения киоска в поселке Чайковского. Демонтировать торговую точку «Печать» поручили сотрудникам предприятия «Чистый город». С помощью крана «Ивановец» палатку погрузили на манипулятор и перевезли на специализированную стоянку под ответственное хранение.

Это уже второй демонтированный павильон «Печать» за июнь 2025 года в городском округе Клин. Первый ликвидировали буквально две недели назад в военном городе Клин-5. Работы по ликвидации объектов нестационарной торговли в г/о Клин будут продолжены. До конца 2025 года в г/о Клин будет демонтировано еще 10 объектов нестационарной торговли — 4 на муниципальной земле и 6 объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Еще 28 объектов капительного строительства в сфере торговли в 2025 году будут приведены в соответствие с требованиями в подобным объектам в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.