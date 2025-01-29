Еще один дом поставили на кадастровый учет в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках

В жилом комплексе «Квартал Ивакино» в округе Химки на кадастр поставлен жилой дом. Теперь дольщики могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативно поставить дом на кадастр стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики Подмосковья и управления Росреестра.

Дому по адресу: г. Химки, квартал Ивакино, к. 2 присвоили кадастровый номер — 50:10:0020405:1871.

Новый жилой дом на 193 квартиры предоставляет собой две башни, объединенные между собой одноэтажным ритейлом. На первом этаже разместились помещения коммерческой недвижимости и офис продаж, а на подземном уровне для удобства жителей предусмотрено 70 индивидуальных кладовых.

Жители и гости квартала смогут воспользоваться колясочной и отдохнуть в местах для ожидания. Во дворе помимо детской площадки разместились уличные тренажеры. Парковочные места вынесены за пределы двора.

ЖК «Квартал Ивакино» возводится в городском округе Химки. Проект расположен возле канала имени Москвы и реки Клязьмы. Помимо жилых домов, здесь возведут три детских сада в общей сложности для 950 воспитанников, две школы суммарно для 2200 учеников, муниципальную поликлинику на 300 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.