Еще 5 социальных объектов в Подмосковье поставили на кадастровый учет

Подмосковным Росреестром поставлены на кадастровый учет два дошкольных учреждения на 337 воспитанников, две школы на 1 694 места и поликлиника на 320 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На государственный кадастровый учет поставлено дошкольное образовательное учреждение на 107 мест. Новое двухэтажное здание детского сада общей площадью около 2 000 кв.м расположено в ЖК «Театральный парк» городского округа Королев.

На прилегающей территории установят детские и спортивные площадки, на которых будут созданы условия и для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Также осуществлена постановка на государственный кадастровый учет здания детского сада, рассчитанного на 230 воспитанников, расположенного в ЖК «Новая Рига» городского округа Красногорск.

Трехэтажное учреждение общей площадью более 3 000 кв. метров рассчитано на 10 групп детей, в том числе и для малышей ясельного возраста.

В детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, а также медицинский блок с кабинетами логопеда и психолога.

Кроме того, на государственный кадастровый учет поставлена современная школа с двухуровневым актовым залом с амфитеатром на территории ЖК «Мытищи Парк» городского округа Мытищи.

На территории школы обустроят зоны для занятий спортом на свежем воздухе. Также под открытым небом организуют учебно-опытную зону с экотропой, плодово-ягодным питомником, а также площадкой для занятий живописью и биологией.

В ЖК «Кембридж» Истринского городского округа на государственный кадастровый учет поставлена новая общеобразовательная школа общей площадью более 9 000 кв. метров рассчитанная на 594 места.

На территории школы предусмотрены специальные зоны для маломобильных групп населения, включая зрительный зал, сцену и зоны отдыха.

Строительство всех объектов осуществлялось в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В указанный период управлением поставлен на учет объект здравоохранения — поликлиника для взрослых и детей на 320 посещений в смену, расположенная в микрорайоне Лукино — Варино городского округа Лосино — Петровский. В новом трехэтажном здании предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории и отделения функциональной диагностики. Строительство объекта осуществлялось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Учетно-регистрационные действия социально значимых объектов недвижимости проводятся Управлением в оперативные сроки и находятся на особом контроле. Благодаря совместной работе с Правительством Московской области формируется комфортная и доступная среда для улучшения качества жизни граждан региона», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.