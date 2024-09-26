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Еще 44 таунхауса построят в ЖК «Кембридж» в округе Истра

В подмосковной Истре построят 44 новых малоэтажных дома. Таунхаусы войдут в состав коттеджного поселка «Кембридж». Уже выдано разрешение на строительство домов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Таунхаусы возведут в деревне Красный Поселок. В проекте запланировано 7 очередей строительства.

Жилой комплекс «Кембридж» в Истре предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре.

В «Кембридже» работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. На данный момент на территории ЖК возводится школа на 594 ученика — строительная готовность составляет 68%.

Въездная группа выполнена в виде замка и включает универмаг, салон красоты, аптеку, службу бытовых услуг и семейное кафе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.