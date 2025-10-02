Еще 4 школы полностью обновят в Щелкове в 2026 году

В следующем году в округе Щелкове полностью обновят еще 4 школы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы последовательно модернизируем образовательную инфраструктуру округа — за пять лет капитально отремонтировали 8 школ и 4 детских сада», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

В этом году после масштабного преображения свои двери открыли лицей № 14, школа № 21 в Серково, школа № 24 в Монино и второй корпус детского сада «Малыш» на улице Парковой.

В следующем году в Щелкове будут обновлены еще четыре образовательных учреждения: школа № 21 (Загорянский, улица Свердлова), 3-й корпус школы № 24 (Монино, улица Баранова); школа № 27 в Трубино, а также школа № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Щелково, улица Заводская).

«При проектировании мы используем умные инженерные решения, которые позволяют создать не только красоту и удобство, но и максимально повысить эффективность пространств», — добавил Андрей Булгаков.

Кроме того, на улице Неделина завершается строительство детского сада. На сегодняшний день готовность объекта составляет 91%. Садик откроется уже в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.