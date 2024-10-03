Еще 4 образовательных учреждения достроят в Ленинском округе до конца года

В Ленинском городском округе продолжается строительство еще четырех новых образовательных объектов. Школы в жилых комплексах «Горки Парк», «Эко Видное 2» и «Пригород Лесное», а также детский сад в ЖК «Восточное Бутово» введут в эксплуатацию в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Строительство новых школ и детских садов является для нас приоритетом. Качественное образование начинается с качественной и своевременно возведенной инфраструктуры. Все работы на объектах ведутся по графику», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Детский сад в ЖК «Восточное Бутово» рассчитан на 325 мест. Будущее здание рассчитано на 14 групп, в том числе младшего возраста до трех лет. На первом этаже расположится столовая и медицинский блок. На втором — оборудуют физкультурный и музыкальный залы, а также методический кабинет. Третий этаж предназначен для групповых.

На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство и озеленение. На площадках установят теневые навесы и качели, а также элементы для развития, экспериментов и активных игр. Школы в ЖК «Горки Парк», «Пригород Лесное» и «Эко Видное 2» общей вместимостью на 3300 учеников также будут оснащены всем необходимым. Вместе с учебными классами в зданиях организуют мастерские, кружковые для творческих занятий и помещения для групп продленного дня. Для школьных постановок и праздничных мероприятий будут обустроены просторные актовые залы.

Питание детей будет организовано в современных и комфортных столовых. Для занятий спортом оборудуют спортивные залы, а на территориях школ создадут условия для занятий физкультурой на свежем воздухе. В настоящее время на образовательных объектах завершаются отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем. Все проекты разработаны с учетом комфортного пребывания воспитанников и персонала учреждений.

Ранее сообщалось, что в День знаний были открыты шесть образовательных учреждений — 3 школы и 3 детских сада. Ввод в эксплуатацию самой большой школы в Ленинском округе на 1675 мест в ЖК «Первый квартал» и детского сада в ЖК «Эко Видное 2» на 310 мест планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.