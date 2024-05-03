Еще 3 встречи с дачниками прошли в Подмосковье по регистрации права на земли

В Подмосковье продолжаются традиционные весенние встречи с дачниками и садоводами, на которых сотрудники БТИ, Росреестра, местной администрации и Минимущества помогают разобраться в оформлении недвижимости по упрощенной регистрации в рамках «дачной амнистии», а также консультируют по многим другим вопросам, волнующих дачников. Такие встречи прошли в городских округах Ступино, Шаховская и Кашира. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Поставить на учет и зарегистрировать право на недвижимость в Подмосковье по упрощенной процедуре можно без административных препятствий буквально за 3 дня, а при подаче документов через МФЦ — до 5 рабочих дней. Сделать это можно и в майские праздники, если до сих пор по каким-то причинам собственники этого не сделали», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В городском округе Ступино зарегистрировано 630 СНТ с 66 тыс. участков, не поставлено на учет 7,4 тыс. объектов. В Шаховском округе 91 СНТ, на 15,7 тыс. земельных участках выявлено 2,8 тыс. домов без прав. В городском округе Кашира всего 115 садоводческих товариществ с 22,3 тыс. земельных участков, остаются незарегистрированными здесь 2,1 тыс. объекта недвижимости. В ходе встреч профильные структуры обсуждают с представителями дачных и садоводческих товариществ также вопросы по обеспечению пожарной безопасности на территории СНТ в весенне-летний период, вывоз и утилизацию ТКО, взаимодействие садовых товариществ с энергоснабжающими организациями.

Включая праздничные дни, до 12 мая, в Подмосковье проходят выездные встречи, которые в результате охватят 87 СНТ с более 12 тыс. садоводов. Специалисты БТИ оказывают помощь в регистрации домов, а также установлении координат границ земельных участков, переводе из нежилых в жилые дома, оформлении земель общего пользования.

Помимо этого, в БТИ с 8:00 до 20:00 работает колл-центр по консультированию и оформлению заказов онлайн.

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