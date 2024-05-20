Еще 11 домов построят в кластере «Истра Дом»

Индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье — это новый формат загородной недвижимости с городским комфортом и собственной инфраструктурой. Выдано разрешение на строительство еще 11 индивидуальных жилых домов в кластере «Истра Дом». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Проект реализуют в городском округе Истра на нескольких участках общей площадью 284,7 га. Всего на территории кластера планируется возведение 2 248 жилых домов общей площадью 306 тыс. кв. метров. В рамках первой очереди построят 418 индивидуальных жилых домов общей площадью 58 тыс. кв. метров. Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Социальная инфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами, рассчитанными суммарно на 400 воспитанников, школой для 825 учеников и поликлиникой на 108 посещений в смену. Помимо этого, здесь появятся благоустроенные общественные пространства и рекреационные зоны: плейхабы для детей, коворкинг, банный комплекс, детский центр и клубный дом, в котором жители смогут встречаться и вместе проводить досуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.