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Еще 10 домов построят в коттеджном поселке Подмосковья «Кембридж»

В Истре возводят коттеджный поселок «Кембридж». Министерством жилищной политики Подмосковья выдано разрешение на строительство еще 10 домов девелоперу проекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Поселок таунхаусов на Новой Риге «Кембридж» — это единый архитектурный ансамбль в стиле классического английского городка. Дома предлагаются с различным оформлением фасада, и широким ассортиментом планировок. Это обеспечивает удобство подбора оптимального варианта таунхауса под разные требования будущих жителей.

Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства, которые в совокупности создают полноценную инфраструктуру.

Ранее министерством жилищной политики Московской области было выдано разрешение на строительство еще 19 таунхаусов в коттеджном поселке «Кембридж» городского округа Истра девелоперу проекта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.