ЕРЗ зафиксировал рост числа девелоперов и усиление топ-100 в 2026 году

Единый ресурс застройщиков сообщил, что к 1 января 2026 года в России число брендов девелоперов, строящих многоквартирные дома, выросло до 2865. При этом доля топ-100 компаний за десять лет увеличилась до 48,5%. Эксперт Общественного совета при Минстрое России Кирилл Холопик заявил о дальнейшем укреплении позиций крупных игроков, пишет «ФедералПресс» .

По данным ЕРЗ, на 1 февраля 2026 года лидером по объему текущего строительства стала ГК «Самолет» — 4,7 млн кв. метров в 16 регионах, из них более 1,2 млн кв. метров с переносом сроков. Второе место заняла компания ПИК с объемом свыше 4 млн кв. метров в 14 регионах.

В первую пятерку также вошли DOGMA и ГК «Точно» из Краснодарского края с объемом строительства 2,5 млн и 2,3 млн кв. метров соответственно, а также ГК ФСК, строящая около 1,9 млн кв. метров в восьми регионах. В десятку крупнейших застройщиков вошли ГК «ЮгСтройИнвест», ГК ССК, «Брусника», ГК «Страна Девелопмент» и Группа ЛСР.

Эксперт Общественного совета при Минстрое России, глава аппарата НОЗА Кирилл Холопик отметил, что доля топ-100 застройщиков вскоре превысит 50%.

«Скоро она преодолеет 50% (сейчас 48,5%) общего объема многоквартирного строительства в России. Но при этом продолжит расти и общее количество игроков на рынке. В 2026 году количество брендов девелоперов преодолеет 3000 (сейчас 2850)», — подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что отрасль адаптируется к новым условиям после отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки. Повышение издержек может привести к росту цен на новостройки, если девелоперы начнут закладывать риски в стоимость жилья.

Коммерческий директор компании РАЗУМ Тимур Сурматов подчеркнул важность гибкости для участников рынка.

«Главный вывод: гибкость важнее скорости. Компании, которые умеют адаптироваться, управлять издержками и честно работать с ожиданиями клиентов, проходят сложные периоды спокойнее», — заключил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.