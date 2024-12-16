Элитная жилая недвижимость в Москве подорожала на 25% за год

Цены на элитное жилье в Москве выросли почти на 26%

Цена квадратного метра московского жилья в сегменте де-люкс выросла на 25,9% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет в среднем 2,8 миллиона рублей, сообщает Газета.ru .

Согласно данным исследования Ricci | Жилая недвижимость, если до 2019 года излюбленными районами застройщиков были Якиманка и Замосковоречье, то в последние пять лет элитное жилье строится в основном в районе Хамовники ЦАО.

Помимо архитектуры и внешнего облика домов, в элитных проектах особую роль играет внутреннее наполнение. Например, появляется все больше ЖК с собственным лесопарком, набережной, озером, фонтанами.

Кроме того, во многих проектах предусмотрены бильярдные, каминные залы, зоны ожидания для курьеров и водителей, сигарные комнаты, библиотеки, закрытые кинозалы и фитнес-центры, отмечается в сообщении.

В ближайшие годы наиболее успешными будут те девелоперы, которые сумеют максимально воплотить концепцию «город в городе» и предложить новые сценарии досуга и отдыха своим жильцам, отметила гендиректор компании Ricci | Жилая недвижимость Екатерина Ломтева.