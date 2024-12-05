Эксперты рынка недвижимости рассказали, во сколько обойдется аренда загородных домов на новогодние праздники, по традиции дороже всего стоит снять коттедж недалеко от Москвы — цены достигают 100 тысяч рублей в сутки и выше, сообщает Life.ru .

Руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов рассказал, что в предстоящие новогодние праздники арендовать небольшой коттедж площадью около 60-70 квадратных метров в Московской области можно будет за 45-60 тысяч рублей в сутки. Если в октябре–ноябре цена такого коттеджа была порядка 15 тысяч рублей за сутки, то перед Новым годом стоимость аренды в несколько раз выше и составляет уже 45-60 тысяч рублей.

Большие коттеджи площадью до 100 квадратных метров еще дороже — на новогодние праздники их можно будет арендовать не меньше чем за 100 тысяч рублей в сутки, отметил эксперт.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», средняя стоимость бронирования домов и квартир на период новогодних праздников составляет 10 760 рублей. Традиционно дороже всего забронировать дом или таунхаус на Новый год в Подмосковье и столице, в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Аренда дома в Московском регионе обойдется в среднем в 27 880 рублей за ночь, в Санкт-Петербурге — в 25 470 рублей, в Краснодарском крае — в 39 670 рублей за ночь.

По мнению владельца строительной компании «Дом лазовского» Максима Лазовского, чтобы сэкономить, стоит рассмотреть более удаленные от Москвы варианты. Например, большой теплый дом до 120 квадратных метров во Владимирской области можно снять всего за 10 тысяч рублей в сутки. При этом аренда в непосредственной близости от Москвы на сам праздник может достигать 100 тысяч рублей и выше в зависимости от уровня дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. <...> Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.