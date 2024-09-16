Эксперты рассказали, сколько стоит аренда и обустройство компактного жилья в РФ

К началу сентября спрос на долгосрочную аренду комнат по сравнению с июлем 2024 года в среднем по России вырос на 33%. Спрос на аренду студий вырос на 31% за месяц, рассказали РИАМО в пресс-службе сервисов «Авито Недвижимость» и «Авито Товары».

В конце лета и начале осени традиционно возрастает спрос на долгосрочную аренду жилья. Одними из самых активных арендаторов на рынке остаются студенты — зачастую они выбирают для аренды комнаты и студии.

Переезд в новое жилье нередко предполагает затраты на обустройство, сэкономить здесь можно благодаря покупке вещей «с рук». Аналитики «Авито Недвижимости» и «Авито Товаров» оценили, во сколько обойдется аренда компактного жилья в крупных городах России, и сколько средств потребуется для организации комфортного пространства.

Сколько стоит аренда комнаты

Спрос на долгосрочную аренду комнат по сравнению с июлем 2024 года в среднем по России вырос на 33% (+1% к августу 2023 года). Среди городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости», самый заметный прирост отмечен в Ставрополе (рост в 2 раза), Ростове-на-Дону (+78%) и Иркутске (+74%). В Москве спрос за месяц вырос на 40%, в Санкт-Петербурге — на 17%.

По стране в целом снять комнату в августе 2024 года стоило в среднем 14 тысяч рублей в месяц. Самые доступные цены зафиксированы в Брянске (7 тысяч рублей в месяц), Саратове, Кирове и Ижевске (по 8 тысяч рублей). Дороже всего стоило снять комнату в Москве (18 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурге (16 тысяч рублей), Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге (по 13 тысяч рублей).

Сколько стоит аренда студии

Спрос на аренду студий в России вырос на 31% за месяц. Сильнее всего интерес к таким объектам увеличился в Томске (в 2 раза), Саратове (+75%), Нижнем Новгороде (+53%), Калининграде (+50%) и Санкт-Петербурге (+49%). В Москве спрос увеличился на 28% по сравнению с июлем 2024 года.

Средняя стоимость аренды студии по стране в целом в августе 2024 года составила 30 тысяч рублей в месяц. Наиболее доступные цены были зафиксированы во Владивостоке (15 тысяч рублей в месяц), Кирове (18 тысяч рублей), Уфе и Ижевске (по 20 тысяч рублей). Самые высокие арендные ставки — в Москве и Санкт-Петербурге — 65 и 37 тысяч рублей в месяц соответственно.

«На фоне высокого спроса на компактное жилье в августе и сентябре предложение наиболее доступных по стоимости вариантов вблизи вузов закономерно сокращается. В таком случае студенты могут рассмотреть вариант аренды двухкомнатной или трехкомнатной квартиры в складчину — с друзьями или одногруппниками. Снять «двушку» в среднем по России в августе стоило 35 тысяч рублей, «трешку» — 50 тысяч рублей. Если делить эти суммы на двоих и троих человек соответственно, затраты получаются сопоставимыми с арендой комнаты», — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Сколько стоит обустроить комнату или студию

Для обустройства жилья прежде всего понадобится мебель. Кровать на «Авито» в среднем стоит 7 000 рублей, диван — 9 000 рублей. Письменный стол на «Авито» в среднем можно купить за 4 500 рублей, а хорошее компьютерное кресло — за 3 000 рублей.

Чтобы готовить себе полноценные завтраки, обеды и ужины, студенту понадобится кухня. Небольшой кухонный гарнитур на «Авито» в среднем стоит 13 000 рублей. Обеденный стол в среднем обойдется в 4 000 рублей, а стулья — в 1 500 рублей за штуку.

Холодильник на «Авито» в ресейле в среднем стоит 8 000 рублей, плиты для приготовления пищи —5 000 рублей, микроволновка в среднем — 2 000 рублей, чайник — 600 рублей.

Чтобы разместить все свои вещи, обязательно понадобится шкаф, стоимость которого в среднем составляет 6 000 рублей. Комоды и тумбы стоят 2 000 рублей, обувница — 1 000 рублей.

Для создания уюта требуются еще шторы и жалюзи, стоимость которых в среднем равно 1 500 рублей. Купить ковер на «Авито» можно 3 500 рублей.

Итого обставить полностью пустую квартиру будет стоить примерно 71 600 рублей. Аналогичный набор новой мебели и техники обошелся бы россиянам в 180 000 рублей, резюмируют эксперты.