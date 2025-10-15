Эксперты рассказали об инвестиционном потенциале развития прибрежных территорий

Инвестиционный потенциал развития прибрежных территорий обладает рядом особенностей. С одной стороны, береговая линия особенно привлекательна для жилых и коммерческих проектов, с другой — сложнее регулируется и администрируется. Об этом РИАМО сообщили эксперты отрасли.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде с участием Минстроя РФ. На слиянии Оки и Волги в Нижнем Новгороде в ходе форума «Реки. Круизы. Маршруты» прошла сессия «Развитие инфраструктуры прибрежных территорий и национальный проект „Инфраструктура для жизни“», партнером которой впервые выступил Минстрой РФ.

Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич отметила, что большой национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал в этом году, его важной частью стало развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах до 2030 и до 2036 годов. При этом 75% граждан России проживают в 2160 таких пунктах, а больше половины из них находится на водных маршрутах: реках, морях, озерах.

«Наша задача — создать такую программу, чтобы вовлечь в развитие реку и прибрежные территории. Результаты форума войдут в собрание лучших практик по развитию прибрежной инфраструктуры в рамках проекта», — отметила Мария Синичич.

Как отметила министр градостроительства Нижегородской области Дарья Шунаева, преодолевать противоречия и согласовывать позиции всех игроков в проектах КРТ (комплексного развития территорий) региону теперь помогает специально созданный орган — штаб градостроительной политики. С момента своего основания он провел около 300 заседаний, значительная часть которых посвящена непосредственно проектам КРТ.

«Это инструмент прямого диалога власти с инвесторами. С его помощью мы в ручном режиме по каждому проекту достигаем баланса обязательств частной и публичной сторон. При этом каждая площадка тщательно прорабатывается с позиции полной обеспеченности будущей застройки инфраструктурой», — отметила Дарья Шунаева.

Оценка федеральных инвестиций

Однако федеральное финансирование инфраструктурных проектов у воды претерпело изменение: в 2025 году появилась законодательная новелла, меняющая оценку эффективности и подходы к отчетности. Об этом рассказала глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии и основатель агентства «Простор» Анна Носова.

Ранее был подписан и опубликован приказ Минэкономразвития России №418, вносящий изменения в другой приказ этого ведомства — №108 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения…». Согласно документу, федеральные вложения в инфраструктуру (в том числе, автомобильную, железнодорожную, речную и морскую) будут оцениваться не только по финансовой составляющей, но и с учетом социально-экономических эффектов: влияние на занятость, доступность услуг, развитие агломераций и пр.

Носова обратила внимание на подкритерий «Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта», баллы по которому будут зависеть от приоритетности проекта, уровня спроса, альтернативных вариантов финансирования, а также от ограничений, связанных с особыми условиями использования территорий.

«Приказ, по сути, закрепляет позитивную практику, которую уже начали применять в некоторых регионах, заинтересованных в том, чтобы проекты после их формального завершения не стагнировали. Еще на стадии проектирования можно и нужно закладывать комплексные решения, чтобы они обладали экономическими мультипликаторами и стимулами для делового и социального развития», — отметила Анна Носова.

Одним из примеров таких социально-развитых проектов является водно-туристический кластер «Локомотив» в Казани, о котором рассказала начальник отдела концептуальных разработок института развития Казани Гюзель Юлдашбаева. Проектирование кластера под руководством главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной началось задолго до появления приказа Минэкономразвития, однако его параметры уже попадают под новые критерии оценки.

Учитывая сезонность водного транспорта и парусного туризма в России, акцент был сделан на круглогодичном использовании. В результате по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова на площади 65 га появится не только яхтенная марина на 700 мест, терминал для речного пассажирского транспорта, коммерческие объекты и проведут благоустройство, но и крупнейший в Европе центр экстремальных водных видов спорта площадью 5,5 тыс. кв. м со всесезонной искусственной волной.

«Чтобы в полной мере управлять федеральными инвестиционными проектами с учетом новых параметров Минэкономразвития, регионы должны выступать в роли системных операторов водной экономики. Это может быть в форме АНО или управляющей компании, аккумулирующий водно-земельные ресурсы. Такое решение позволит выстраивать единый инвестиционный контур, синхронизировать частные проекты с городской стратегией и федеральными нацпроектами», — подчеркнула Анна Носова.