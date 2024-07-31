Эксперты рассказали о трендах в обустройстве кухни в 2024 году

Если в 2019–2023 годах мир дизайна интерьеров «захватила» бежевая и белая эстетика, то сейчас россияне устали от однообразных пастельных тонов. В 2024 году в тренде частичный минимализм с элементами ретро- и бохо-стилей, а также акцентные элементы декора. Об этом РИАМО сообщили эксперты бренда STARWIND и дизайнер интерьеров Мария Боровская.

По-прежнему актуальны натуральные текстуры дерева, камня, мрамора — они могут создать ощущение тепла и уюта, а также придают интерьеру более дорогой вид.

Кухни из сплошного пластика, где материал присутствует во всех элементах — технике, аксессуарах и мебели, — отдают стилем евроремонтов из 00-х. То, что когда-то считалось соблюдением фактуры, теперь выглядит слишком просто. Чтобы обновить такой дизайн, стоит добавить аксессуары из других материалов.

«Сейчас модным считается минимализм с элементами ретро- или бохо-стилей, геометрическими узорами на картинах или шторах. Базовая палитра может оставаться в спокойных или пастельных тонах. На нейтральном фоне эффектно будут смотреться яркие акцентные детали — в том числе в виде техники — трендовых холодильников в стиле 60-х годов или современных ярких чайников, микроволновок и миксеров», — рассказали эксперты.

В прошлом остались однотонные бежевые и белые интерьеры, в 2024-м правят акцентные элементы.

«Тренд на яркие акценты в кухонных интерьерах связан с тем, что они помогают освежить пространство, добавить энергии и создать индивидуальный стиль — причем он может варьироваться от смелого и драматичного до нежного», — отметила Боровская.

Яркими элементами могут быть, например, шторы, скатерти, салфетки и подушки на стульях — текстиль легко менять в зависимости от сезона или настроения. Также популярно использование бытовой техники с яркими корпусами. Это может быть как крупная техника, так и мелкие бытовые приборы, которые не прячут в шкаф, — тостеры, стационарные миксеры, микроволновки и чайники. Техника в ярких цветах не только привлекает внимание, но и может стать центральным элементом дизайна.

Также сейчас считаются модными четкие линии в кухонных гарнитурах, классические формы. А закругленные столешницы и округлые формы шкафов остались в трендах прошлых времен. К тому же фигурную мебель сложно изготавливать и использовать.