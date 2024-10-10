Эксперты предупредили, какие происшествия могут принести ущерб арендному жилью

Прежде, чем сдавать квартиру в аренду, владельцу жилья рекомендуется следует учесть ряд факторов: расходы на ремонт, рекламу, налоги, возможный простой квартиры и, что весьма важно — защиту от несчастных случаев, сообщил РИАМО эксперты.

По данным «Яндекс.Аренды», 90% обращений в страховые компании исходят от собственников квартир, которые сдаются в аренду. Наиболее распространенные причины — затопления и пожары.

При этом, по результатам исследования «СберСтрахования», опубликованного РБК, в прошлом году средний по стране размер компенсации при пожаре составил 390 тыс. рублей, а при заливе квартиры — 53 тыс. рублей. Такая значительная разница объясняется тем, что огонь наносит намного больший урон имуществу.

С начала 2024 года МЧС России зафиксировало в домах и квартирах более 20 тыс. пожаров, а их самая частая причина — неисправные электроприборы и электрика.

Чтобы минимизировать риски, прежде всего нужно проверить те элементы электрики для дома, которые находятся в непосредственном контакте с человеком. Например, не греются ли розетки, выключатели или вилки, надежно ли электрика крепится в монтажных коробках и каково состояние электрощитка, посоветовал владельцам жилья руководитель отдела технической экспертизы производителя электрооборудования Daccord (ранее — Legrand) Сергей Савельев.

Как уточнил эксперт, если при включении электроприборов ощущается запах дыма, или, например, вокруг розеток или вилок видны следы ожогов, это может насторожить потенциальных арендаторов и повлиять на цену, которую он готов заплатить за квартиру: именно по этим видимым элементам электрики можно судить о состоянии проводки в целом.

Слова специалиста подтверждает статистика компании «Этажи»: безопасность — решающий фактор выбора жилья примерно для трети потенциальных арендаторов. В первую очередь они смотрят на качество входных дверей, состояние электрики и сантехники.

«Такие арендаторы очень редко рассматривают квартиры на первых этажах и предпочитают страховать свою ответственность перед третьими лицами, » — отметил представитель компании.

Чтобы быть уверенным в пожарной безопасности дома, к вопросу ее обеспечения стоит подойти комплексно. Перед сдачей в аренду следует убедиться в исправности всех инженерных систем.

Для защиты от поражения током и предотвращения пожара все электрические цепи, кроме автоматических выключателей, должны быть дополнительно защищены устройствами дифференциального тока (ВДТ или АВДТ).

«В домах старого жилого фонда, где общедомовая проводка изрядно изношена, также рекомендуется установить в квартирном щите устройство для защиты электрооборудования квартиры от повышенного напряжения, которое может произойти при обрыве или отгорании нейтрального провода в общедомовом щите», — заключил Савельев.