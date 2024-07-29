Эксперты: переплата по кредиту на жилье в РФ может быть пятикратной

Переплата по ипотеке в РФ при рыночной ставке 20% и сроке кредита 30 лет может быть пятикратной, сообщает РИА Новости .

Замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что, исходя из оформленных в 2024 году договоров, граждане РФ брали кредит на новостройку в среднем на 26,8 года, а на «вторичку» — на 24,4 года. При этом ипотечные ставки были от 19 до 21%.

Она добавила, что если гражданин захочет приобрести квартиру за 10 млн рублей с первым взносом в 5 млн рублей при ставке 20% на 30 лет, то он переплатит 25 млн рублей от суммы кредита. Эти показатели уменьшатся, если первый взнос будет больше.

Как отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, срок ипотеки составит девять лет, если погашать ее досрочно, увеличивая платеж на 20%. Таким образом, уменьшится и переплата — она будет составлять всего 5,8 млн рублей. Но вносить такие ежемесячные платежи будет мало кому по карману.

По ее словам, в 2022 году люди, которые взяли кредит на жилье, переплачивали в два раза меньше. Сейчас переплата может быть пятикратной. Выгодным остается вариант взять ипотеку по льготной программе, но не все граждане попадают под ее критерии.

Ранее стало известно, что спрос на новостройки в крупных городах РФ сократился после завершения льготной ипотеки. При этом средняя их стоимость за месяц она выросла на 0,8%.