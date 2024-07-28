Спрос на новостройки в РФ сократился после завершения льготной ипотеки

Из-за окончания программы массовой льготной ипотеки спрос на новостройки в крупнейших городах России сократился на 14-30% к июню. Несмотря на это, первичная недвижимость жилья стала выше на 0,5–0,8%, сообщает «Коммерсант» .

Застройщики надеются на собственные меры стимулирования, куда входят вывод бюджетных лотов и субсидирование ставок по кредитам. Пока покупатели находятся на выжидательной позиции.

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России в июле достигла 172,1 тыс. руб. за кв. м. За месяц она выросла на 0,8%.

В России стоимость «квадрата» в среднем оценивают в 133,1 тыс. рублей, к июню значение выросло на 0,6%. По подсчетам «Яндекс Недвижимости», значение для городов-миллионников за месяц стало выше на 0,5%.