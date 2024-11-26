Эксперты оценили значимость строительства новых дорог на севере столицы

На севере столицы был утвержден проект реорганизации части промзоны «Магистральные улицы», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Изменения затронут территории площадью 1,6 га рядом со станцией метро «Полежаевская».

«Вместо устаревших объектов построим многофункциональный офисный центр с подземным паркингом, отделениями банков, кафе и магазинами. Запланированы также работы по благоустройству и озеленению участка. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий. Будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест», — поделился градоначальник.

Территория столичной промзоны «Магистральные улицы» плотно армирована транспортным каркасом. По словам архитектора, члена экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперта комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое РФ Евгении Муринец, это является важнейшим элементом успеха развития данного участка.

«Магистральные улицы, Звенигородское шоссе и ТТК обеспечивают территории прочную связь с другими районами Москвы, а станции метро „Полежаевская“, „Шелепиха“ и „Беговая“, фланкирующие промзону, обеспечивают общественную доступность будущих пользователей территории до любой территории города и пригородов, так как экосистема московского метро сегодня включает и МЦД, „дотянувшиеся“ до большинства населенных пунктов Московской агломерации», — уточнила Муринец.

По ее словам, согласно решениям городских властей, на территории со временем появятся все составляющие: от жилых функций с соответствующей социалкой до офисно-административных, которые в совокупности дадут несколько десятков тысяч рабочих мест.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов подчеркнул, что за счет новой дорожной инфраструктуры вокруг освободившихся пространств промзон становится меньше загрязнений, уменьшается трафик.

«Перераспределяются потоки автомобилей по дорогам. Город давно нуждается в парковках, подземные паркинги — это самое лучшее решение в плотном темпе застройки территорий», — добавил Золотов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о комплексном развитии территорий на юго-востоке мегаполиса.

«В рамках 15 проектов комплексного развития территорий на юго-востоке столицы ведется реорганизация участков общей площадью 217 га. Жилые микрорайоны обеспечат не только необходимой инфраструктурой и новыми дорогами, но и рабочими местами», — отметил вице-мэр.

Как уточнил Ефимов, на юго-востоке города появится около 2,3 млн кв. м технопарков и бизнес-центров, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, а еще современных производств и других объектов. В них смогут трудоустроиться 50,5 тыс. горожан. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,8 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 105 млрд рублей.