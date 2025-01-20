Эксперты оценили влияние МаИП на развитие строительства деловых объектов

Москва предоставила для МаИП 700 га земли без торгов с 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале . Эксперты отметили, что предоставление участков без торгов под развитие и строительство промпредприятий — эффективный инструмент стимулирования деловой активности столицы.

Возможности МаИП

Предприниматели города с 2022 года без торгов получили порядка 700 га земли под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Из них 360 га выделили в прошлом году.

В Москве реализуют несколько крупных проектов, в том числе вторую очередь технопарка в Троицке, которая принесет 500 новых рабочих мест; построят театр мюзикла на месте бывшей Щукинской сцены в Тверском районе; возведут многофункциональный деловой центр из 10- и 21-этажных зданий в Хорошевском районе.

В рамках МаИП могут расширить промпредприятия и построить новые производства. Инвесторам выдали в аренду по льготной ставке 1 рубль в год 270 га земли.

Неподалеку от «Руднево» в Некрасовке возведут завод горизонтальных расточных станков, который принесет 1100 новых рабочих мест. В Зеленограде построят комплекс по производству мебели, а в Очаково-Матвеевском появится завод малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники.

«Предоставление земельных участков в Москве без проведения торгов для строительства и развития промышленных предприятий — эффективный инструмент стимулирования деловой активности. Обеспечение индустриального сектора земельными активами оказывает мультипликативный эффект на всю цепочку логистики и производства широкой номенклатуры продукции и способствует созданию новых высоко технологичных рабочих мест», — отметил независимый экономист Андрей Бархота.

Практика МаИП в Москве

Бархота уточнил, что в Москве сложилась успешная практика формирования технопарков и индустриальных кластеров, работающих в режиме опережающего развития, в том числе за счет использования инвестиционных и налоговых льгот, предоставляемых столицей. В результате, благодаря реализации продуманных инструментов поддержки бизнеса, Москва стала центром производства широкой номенклатуры диверсифицированной продукции.

«Очень здорово, что Москва предоставляет бизнесу свои территории для реализации инвестиционных проектов. Это одна из возможностей планировать и размещать предприятия в границах города», — подчеркнул основатель изыскательной компании, член отделения московской «Деловой России» Павел Семочкин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве современных зданий пожарных депо в ТиНАО по Адресной инвестиционной программе.

«Строительство велось в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. В 2024 году возвели сразу четыре объекта. Так, новые здания пожарно-спасательных отрядов получили деревня Рассудово района Бекасово, поселок Первомайское Филимонковского района, деревня Никульское в Щербинке и деревня Картмазово в Коммунарке. Комплексы рассчитаны на 16 машино-мест. Еще одно здание в поселке Марьино на четыре машино-места построили в 2023 году. Общая площадь пяти депо составила около 14 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.