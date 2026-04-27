Эксперты оценили шансы купить жилье на Урале в 2026 году

Эксперты считают, что накопить на квартиру без кредита в Свердловской области почти невозможно, а ждать снижения цен рискованно, сообщает tagilcity.ru .

С 2022 по 2024 год жилье на Урале подорожало на 30–40% и более. Рост цен опережал доходы и проценты по вкладам, поэтому накопить на квартиру без внешней поддержки стало крайне сложно, особенно в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Организатор премии «Рекорды рынка недвижимости» Анна Маркина заявила, что при нынешних зарплатах самым доступным вариантом остаются программы длительной рассрочки от застройщиков.

«При нынешнем уровне зарплат и цен купить квартиру без внешней поддержки крайне тяжело. Самый доступный способ сейчас, на мой взгляд, войти в сделку по программам длительной рассрочки», — пояснила эксперт.

Девелоперы предлагают схемы на 2–3 года с платежами 70–100 тысяч рублей в месяц. В Екатеринбурге тестируются программы без первоначального взноса сроком до 30 месяцев или с взносом около 20% и платежом от 50 тысяч рублей. Также используется трейд-ин: старая квартира идет в зачет новой.

Руководитель отдела продаж «Девелопмент-Юг» Магамет Чамоков отметил, что предпосылок для снижения цен нет.

«Мы, как федеральный застройщик, не видим предпосылок для существенной коррекции стоимости», — сообщил он.

В феврале 2026 года в Екатеринбурге продали 80,47 тыс. кв. м против 139,44 тыс. в январе. Средняя цена достигла 166 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты считают, что ожидание «идеального момента» может привести к новому росту цен при оживлении спроса.

