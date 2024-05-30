Эксперты Главгосстройнадзора проверили ход строительства поликлиники в Лобне

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Главгосстройнадзор Московской области провел проверку строительства Лобненской центральной городской больницы по улице Заречная, дом № 15. Строительство учреждения здравоохранения планируется завершить в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

6-этажная больница рассчитана на 600 посещений в смену, ее площадь составляет 11 665,1 кв. метров.

Застройщик объекта ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» уже выполнил строительные работы на 70%.

В настоящее время ведется устройство внутриплощадочных сетей и инженерных систем, благоустройство территории, выполняются отделочные работы.

Больничный комплекс будет оказывать амбулаторную медицинскую помощь детскому и взрослому населению Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.