В парке «Покровский» пройдут занятия по вокалу, танцам и столярному делу

С 14 по 20 июля в парке «Покровский» в Хотькове для жителей и гостей округа подготовили развлекательные, спортивные и образовательные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

14 июля в парке состоится музыкальный час, в рамках которого пройдут занятия по вокалу.

16, 17 и 18 июля юных жителей округа приглашают на «Дружный двор», в рамках которого для ребят подготовили развлекательные программы с активными вожатыми.

17 и 18 июля все желающие могут принять участие в открытых тренировках по скандинавской ходьбе с тренером Татьяной Генераловой, которые пройдут на территории парка и начнутся в 11:30. Также 17 июля в 17:00 на территории парка пройдет Всероссийская акция «Единый день фольклора» с участием студии «Детский народный календарь», фольклорных и хоровых коллективов округа.

В эту субботу, 19 июля, в 11:30 жителей округа приглашают на бодрую зарядку с тренером Татьяной Генераловой, в 12:00 в авторскую столярную мастерскую Александра Мешалкина, в 12:10 на «Танцы для всех», в 13:00 на игровую программу «Мультландия!», в 14:00 в «Покровскую столярку». С 18:00 до 22:00 пройдет мероприятие «Ночь в парке».

В воскресенье, 20 июля, всех желающих приглашают на бодрую зарядку с тренером, фитнес, подвижные и командные игры «Ура, каникулы!» и на уроки мастерства с наставником Ольгой Саратовской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.