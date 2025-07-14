ФСБ в Тюменской области ликвидировала агента ВСУ, который готовил теракт

Агент Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировал подложить взрывное устройство под автомобиль российского военного, но был раскрыт и ликвидирован Федеральной службой безопасности России, пишет РИА Новости .

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тюменской области. Человек, работавший на украинские спецслужбы, хотел взорвать машину российского военнослужащего.

Когда агент ВСУ пытался достать взрывчатку из тайника, его поймали. Он начал стрелять по сотрудникам безопасности и в ответной перестрелке был убит.

По данным ФСБ, после теракта он собирался уехать на Украину и там воевать против российской армии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.