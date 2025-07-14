Школьник из Лобни в числе лучших географов международной профильной смены

Она проходила с 20 июня по 10 июля на берегу Японского моря во всероссийском детском центре «Океан».

Впервые в истории проекта в смене участвовали школьники из 14 стран мира: России, Китая, Франции, Туниса, Турции, Южной Кореи, Болгарии, Швеции, Польши. Всего в мероприятии приняли участие 150 школьников из 14 стран мира. Там они знакомились с географией, экологией, этнографией, археологией и другими науками о планете.

На проекте ребят ждали тематические дни, посвящённые Арктике и Антарктике, археологии, туризму и экскурсоведению. Кроме того, программа включала лекции, практикумы, экспедиционные выезды и несколько фестивалей.

Также участники проекта соревновались в различных турнирах, проводили научные опыты, создавали собственные тематические игры. Егор Вервельский продемонстрировал впечатляющие знания в области географии и стал одним из лучших участников.

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию образования. В прошлом году в городе открылся инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 учащихся. Администрация округа продолжает развивать направления внеурочной деятельности, а также налаживать сотрудничество с известными российскими университетами, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии.