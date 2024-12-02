Эксперт: «вторичку» без ипотеки можно купить с дисконтом от собственника

«В сегменте сегодня хорошее время для получения в процессе переговоров дисконта от собственника. Чтобы его получить, необходимо отсмотреть потенциально подходящие объекты, причем в большом количестве, не 2–3 как обычно делают люди, а 5–10, может быть, даже 20–30. Затем все понравившиеся варианты посетить и начинать торговаться с собственниками», — сказал Шапцев.

Он добавил, что, если хорошо провести переговоры, то можно получить скидку в 5–10%. Встречаются собственники, которые уступают до 20–30% от заявленной стоимости либо готовы пойти на различные выгодные для покупателя условия.

«Например, недавно встретил одну из своих прежних клиенток. Она согласилась продать свою квартиру в беспроцентную рассрочку на 5 лет. Из-за того, что долго не могла реализовать свою недвижимость, она вынуждена была решиться на такой шаг. Так как ей не нужна была вся сумма сразу, то сделка оказалась выгодна обеим сторонам», ― рассказал руководитель.

Шапцев отметил, что также решить жилищный вопрос можно в несколько этапов. Допустим, у человека есть 3–5 млн рублей, а для покупки желаемой квартиры в Москве требуется гораздо больше — 10–15 млн.

«В таком случае можно сначала приобрести более бюджетную недвижимость, например, студию или „однушку“ в ближайшем Подмосковье, и сдать ее в аренду. За счет поступающих платежей можно накопить капитал для покупки второго подобного объекта и также сдать его в аренду. Двигаясь таким образом, можно постепенно накопить активов, стоимости которых хватит на покупку нужной квартиры», ― резюмировал эксперт.