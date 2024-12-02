Эксперт: «вторичку» без ипотеки можно купить с дисконтом от собственника
Несколько стратегий для выгодной покупки квартиры существует на вторичном рынке, например, дисконт от собственника, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.
«В сегменте сегодня хорошее время для получения в процессе переговоров дисконта от собственника. Чтобы его получить, необходимо отсмотреть потенциально подходящие объекты, причем в большом количестве, не 2–3 как обычно делают люди, а 5–10, может быть, даже 20–30. Затем все понравившиеся варианты посетить и начинать торговаться с собственниками», — сказал Шапцев.
Он добавил, что, если хорошо провести переговоры, то можно получить скидку в 5–10%. Встречаются собственники, которые уступают до 20–30% от заявленной стоимости либо готовы пойти на различные выгодные для покупателя условия.
«Например, недавно встретил одну из своих прежних клиенток. Она согласилась продать свою квартиру в беспроцентную рассрочку на 5 лет. Из-за того, что долго не могла реализовать свою недвижимость, она вынуждена была решиться на такой шаг. Так как ей не нужна была вся сумма сразу, то сделка оказалась выгодна обеим сторонам», ― рассказал руководитель.
Шапцев отметил, что также решить жилищный вопрос можно в несколько этапов. Допустим, у человека есть 3–5 млн рублей, а для покупки желаемой квартиры в Москве требуется гораздо больше — 10–15 млн.
«В таком случае можно сначала приобрести более бюджетную недвижимость, например, студию или „однушку“ в ближайшем Подмосковье, и сдать ее в аренду. За счет поступающих платежей можно накопить капитал для покупки второго подобного объекта и также сдать его в аренду. Двигаясь таким образом, можно постепенно накопить активов, стоимости которых хватит на покупку нужной квартиры», ― резюмировал эксперт.