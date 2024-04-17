Эксперт: вопрос о повышении процентов по дальневосточной ипотеке — дело времени

Процентная ставка по дальневосточной ипотеке до сих пор оставалась самой низкой из всех видов льготной ипотеки и составляла 2%, поэтому вопрос о ее повышении — это лишь вопрос времени для правительства, сообщила РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Аргументом властей, которые говорят о возможном повышении ставки по дальневосточной ипотеке, может считаться выполнение ряда задач, которые данный вид ипотеки наряду с другими инициативами (такими как, например, «Дальневосточный гектар») помог усилить — позиции строительной отрасли, банковского сектора в данном регионе, говорит эксперт. Многие граждане улучшили свои жилищные условия.

«Дальнейшее увеличение минимальной суммы ипотечного кредита для арктической и дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей даже при небольшом увеличении процента по кредиту оставит ее привлекательной, тем более расширяется круг ее предоставления по инициативе президента РФ для участников СВО», — прокомментировала Казанцева.

Таким образом, существенного влияния на рынок недвижимости и желание граждан вступить в ипотеку повышение ставки оказать не должно, считает она.