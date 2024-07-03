Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о вручении премий создателям лучших градостроительных и архитектурных проектов. В Москве при этом наблюдается настоящий тренд на создание отличительной и уникальной архитектуры, заявила директор партнерских программ CM International Ольга Ахсянова.

Об архитектурной премии

В текущем году премии получили 25 архитекторов, которые стали авторами 12 различных решений, включая станции метро, музеи, детские сады и жилые дома.

«Премии в области архитектуры — важный инструмент, который позволяет не только еще раз отметить особым вниманием авторов и участников проектов, но и подсветить, какие проекты являются примерами, ориентирам и даже вдохновением для других команд. Сегодня тренд города — появление уникальной, отличительной архитектуры», — сказала Ахсянова.

Она добавила, что качественными и отличительными объектами являются не только обладающие смелыми и яркими решениями, но и продуманной функциональной программой, неизбежно влияющей на архитектуру.

«На днях, прогуливаясь по бульвару, увидел экспозицию лауреатов премии лучших архитектурных и градостроительных проектов. Порадовался за коллег по цеху, уверен, что их работы действительно достойны высокой оценки. Наряду с приятными эмоциями за архитекторов, еще более приятные чувства вызывает внимание к профессии. То, что Москва обращает внимание горожан на авторов проектов возводимых зданий дорого стоит», — рассказал архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин.

Он отметил, что вручение подобных премий является шагами в сторону создания новых героев интеллектуального труда современности. Так популяризируются технические и творческие профессии, что позволяет сменять курс с потребления на созидание.

Проекты-лауреаты премии

Лучшим проектом образования стал проект здания дополнительного образования на улице Раменки, который был составлен компанией «Р1.Архитектура».

Среди проектов детских садов жюри отметило рассчитанный на 150 мест объект на пересечении Киевского направления МЖД и Минской улицы. Его авторы представляют научно-исследовательский и проектный институт «Моспроект-4».

Спроектированный компанией «ДАРС-Реновация» дом на Новогиреевской улице стал лучшим строительным проектом по программе реновации.

Преподавателя кафедры художественных дисциплин МХПИ и компанию «ЗА БОР» отметили за создание проекта станции «Нагатинский Затон», а специалистов компаний «Ленметрогипротранс», «Пыхтино» и «Метрогипротранс» — за препаративный подход к оформлению станций метрополитена.

Лучшим объектом дорожно-транспортной инфраструктуры назвали составленный компанией «ПОДЗЕМПРОЕКТ» проект велопешеходного моста, который стал частью плана развития МГТУ им. Баумана.

Подробности о победителях московского архитектурного конкурса можно узнать по ссылке.