Эксперт Васильева рассказала о нюансах страхования домов и дач в 2024 году

Эксперт рассказала, что надо учитывать при страховании дома и дачи в 2024 году

Существует ряд моментов, которые важно помнить собственникам домов и дач, желающим застраховать свою недвижимость в 2024 году, сообщила РИАМО к.ю.н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

Во-первых, эксперт уточнила, что загородный дом и участок - это два разных объекта, соответственно, и страховать их нужно по отдельности.

Во-вторых, на стоимость страхования влияет обширный перечень факторов, например, застраховать дом из камня или кирпича будет дешевле, чем деревянный дом. На стоимость может повлиять наличие охранной сигнализации и установленные решетки на окнах. Также расположение дома: если он находится в отдалении от служб экстренного реагирования, то стоимость возрастет. Наличие забора и его качество, а также сезонность пребывания людей в доме и другие факторы, перечислила эксперт.

Для оформления полиса потребуется подготовить небольшой пакет документов: паспорт, удостоверяющий личность собственника недвижимости; выписка из ЕГРН или другой правоустанавливающий документ на дом; технический паспорт объекта; чеки на отделочные материалы, технику, мебель, оборудование, которые также станут частью страхуемого имущества; заявление на страхование

Также страховщик может потребовать фотографии недвижимости, сделанные внутри и снаружи. Но некоторые компании предпочитают выезжать на объект для самостоятельной оценки, отмечает Васильева.

По ее словам, при расчете размера ущерба после страхового случая учитывается износ материалов. При наступлении страхового случая выплаты может просто не хватить на покупку материалов и осуществления ремонтных работ.

«Очень часто страховая компания не включает самые банальные условия наступления страхового случая, ущерб из-за снега, например, если он сломал дымоход на крыше, либо повредил саму крышу, а также залив дождевой водой. Поэтому внимательно изучайте договор на предмет вот таких уловок», – рекомендует эксперт.

Стоимость страховки варьируется от 0,4 до 1% от страховой суммы, но может быть и больше, в зависимости от условий, которые гражданин укажет при страховании, заключила Васильева.