Эксперт: современный квартал на юге Москвы поможет снизить маятниковую миграцию

На юге столицы между Котляковским и Каширским проездами построят жилой квартал по программе комплексного развития территорий . Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Одной из градостроительных проблем является маятниковая миграция населения в мегаполисах, которая приводит к перегруженности общественного транспорта и автомобильных дорог в часы пик, когда жители едут на работу и с работы. Наряду с транспортными сложностями, возникает проблема опустевших, так называемых, спальных районов в течение рабочего дня. Выход — строительство транспортной системы с высоким запасом пропускной способности и создание рабочих мест в непосредственной близости от места проживания. Жилой квартал недалеко от станции метро „Варшавская“ БКЛ по всей видимости отвечает этим принципам», — отметил архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин.

Неподалеку от станции БКЛ «Варшавская» построят рестораны, кафе, паркинги, магазины, офисы, детский сад на 400 воспитанников, школу на 900 учеников, социальные и общественно-деловые объекты. Всего возведут 590 тыс. кв. м недвижимости.

Также планируется обустроить удобную улично-дорожную сеть и благоустроить территорию.

Реорганизация территории нежилой застройки в Южном административном округе столицы принесет городу более 16,2 тыс. новых рабочих мест.