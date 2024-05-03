Эксперт: развитие улично-дорожной сети в ТиНАО стимулирует создание рабочих мест

Приоритетное развитие улично-дорожной сети в ТиНАО не только обеспечивает текущий транспортный спрос, но и стимулирует создание в новой Москве рабочих мест, деловых, торговых и развлекательных центров, сообщил старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков.

В этом году в ТиНАО будет построено более 35 км автодорог. Самый масштабный объект — первая очередь автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Это дублер Калужского и Киевского шоссе.

«Таким образом, развитие инфраструктуры опережает жилищное строительство, и новые районы развиваются не как „спальные“ пригороды, а комплексно. Наиболее долгожданным дорожным объектом в ТиНАО я бы назвал завершающий участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который активно строится и через пару лет будет связан с Варшавским шоссе, трассой М-2 и МСД, разгружая юго-западный участок МКАД и перераспределяя трафик между несколькими вылетными магистралями», — сказал эксперт.

Также планируется завершить два этапа обновления улично-дорожной сети Троицка.

«Сделаем дополнительные выезды на Калужское шоссе, напрямую соединяющие магистраль с Октябрьским проспектом на севере и юге города. В поселении Мосрентген рассчитываем ввести порядка 8 км новых и реконструированных дорог. Там появятся магистральная улица, прямой съезд с дублера МКАД, дополнительные выезды на Калужское шоссе, транспортная развязка и удобные выезды из жилых кварталов», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, будет обновлена часть дорог в Коммунарке. В частности, введена реконструируемая часть трассы Калужское шоссе — д. Бачурино — а/д Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.